الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 30-09-2020 04:05 ص

السعودية تطالب باتخاذ موقف دولي حازم تجاه تجاوزات إيران

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الوكيل الاخباري - أكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة شددت خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي، كما أعربت المملكة عن تأييدها للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة، نقلا عن وكالة الانباء السعودية (واس).

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وطالب مجلس الوزراء السعودي بإجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ خمسة أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذي يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة المملكة واليمن، وفقا لما أعلنه الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

 

المصدر - اخبار الان 


 




 

 


 

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