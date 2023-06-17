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السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

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السبت، 17-06-2023 06:32 ص

السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

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الوكيل الاخباري - دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل الموافق 18 يونيو.

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جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عن المحكمة العليا السعودية.
وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان: "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (170 / هـ) وتاريخ 1/ 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م".


وأضافت “نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.


وختم البيان: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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