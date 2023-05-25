الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

الملك بمناسبة ذكرى استقلال المملكة: سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة إمبراطورية القراصنة

الأمن العام: الأردن زرع السلام في كل دول العالم

المبعوث الصيني يزور موسكو الجمعة

206 حوادث حرائق في الأردن خلال 24 ساعة

إشارات صريحة من الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض الفائدة

80 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت والبترا بمناسبة عيد الاستقلال

كييف: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة

الخميس، 25-05-2023 10:00 ص

إعلان عودة العلاقات بين السعودية وكندا يتصدر "تويتر"

646efe1e4236047a72625289


الوكيل الإخباري- تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان وزارة الخارجية السعودية وإعلانها عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى ما كانت عليه.

وتداول نشطاء تغريدة للخارجية الكندية تعود للعام 2018 قالوا إنها كانت السبب وراء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، في حين ذهب مغردون آخرون لتداول رد وزير الخارجية السعودية (حينها)، عادل الجبير على كندا.

اضافة اعلان

 

وفي مطلع أغسطس 2018، جمدت السعودية "كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة" بين البلدين، واعتبرت الخارجية السعودية السفير الكندي لدى الرياض "شخصا غير مرغوب فيه"، ودعته إلى مغادرة البلاد.

ووقعت أزمة دبلوماسية بين البلدين عقب مطالب السفارة الكندية بإطلاق سراح ناشطي المجتمع المدني وحقوق المرأة، معربة عن "قلقها الشديد" تجاه موجة اعتقالات جديدة، الأمر الذي رفضته السعودية واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها، واستدعت سفيرها لدى كندا للتشاور.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646f258d42360405e0199936

أعداد المهاجرين لبريطانيا تسجل رقما قياسيا

646d8ba84c59b74264603505

بيسكوف يعلق على محاولة أوكرانيا تخريب محطتين نوويتين في روسيا

646f275442360405e0199939

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة إمبراطورية القراصنة

646f21174236047b6f533303

المبعوث الصيني يزور موسكو الجمعة

646f1e1642360416cb1ae8b2

معلق بريطاني: الهجوم على بيلغورود قد يجلب كارثة لأوكرانيا

646f1baa4c59b77af74c4004

كييف: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

أخبار متعلقة
main_image645fca7acaa1b

أردوغان يوجه النداء الأخير لأنصاره

wwww

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر رعاياها

1683976989445

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

1076157081_341_0_3072_2048_1920x0_80_0_0_bba7f44a446f85a4f9388396ebfe77ae

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتوقيع على إعلان جدة

000_32MD8BC

اعلان سعودي امريكي بشأن المدنيين في السودان

645b4e4a42360461cb739226

السودان.. اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار لمدة شهر