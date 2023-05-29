السعودية تطلق ختما خاصا على جوازات السفر تزامنا مع مهمة الفضاء

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الداخلية في السعودية، ختما خاصا تحت مسمى "السعودية نحو الفضاء"، بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء.

اضافة اعلان

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن الختم سيكون متاحا للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.

ووصلت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معا في 22 أيار، وذلك كجزء من مهمة مدتها 8 أيام تقريبا.

روسيا اليوم