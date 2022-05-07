السعودية .. تفعيل المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات في جدة

الوكيل الإخباري-فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات الساحلية والأماكن العامة في المحافظة؛ خدمة لأفراد المجتمع من مواطنين سعوديين ومقيمين؛ لتمكينهم من أداء فريضة الصلاة جماعة في وقتها.

اضافة اعلان



تأتي هذه الجهود تحقيقًا لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها، مع جاهزية المصليات المتنقلة التابعة للفرع بجميع الخدمات من سجاد ومكبرات صوت ومكان للوضوء وغيرها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الصادرة من الجهات المختصة.



سبق

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة