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الأحد، 12-06-2022 03:27 م

السعودية تقدم 10 ملايين دولار لمواجهة خطر تسرب النفط من الناقلة صافر

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الوكيل الاخباري- أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تقديمها 10 ملايين دولار للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.

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وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في بيان، أن المملكة دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط "صافر"، بحسب صحيفة الوطن السعودية.


ولفت إلى محاولة المملكة لتجنب تداعيات تسرب النفط منها التي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة لليمن، ما سيفاقم الأوضاع الإنسانية، وسيهدد الدول المطلة على البحر الأحمر.


وأوضح المركز أن السعودية حذرت في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب النفط من ناقلة "صافر" التي تحتوي على أكثر من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 2015، سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي.


وقال إنه جرى خلال ذكرى يوم الأمم المتحدة العالمي للمحيطات في 8 حزيران الماضي تسليط الضوء على ضرورة تنشيط العمل الجماعي لحماية المحيطات.
وأهابت السعودية بالأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني.


كما دعت المجتمع الدولي للمساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة ومنع حدوث كارثة بيئية خطيرة.

 

بترا

 




 

 


 

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