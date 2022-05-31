الثلاثاء 31-05-2022
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الثلاثاء، 31-05-2022 12:50 م

السعودية تعلن عن فتح قضايا جنائية بحق موظفين في وزارات حكومية

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الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، "نزاهة"، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مايو.

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وأشارت "نزاهة" إلى أنها " باشرت اختصاصاتها ومهامها في شهر شوال (الموافق في شهر مايو) من خلال عمل "3835" جولة رقابية، والتحقيق مع "161" مشتبها فيه".

وأوضحت أنه من بين المشتبه بهم، موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤكدة توقيف 41 مواطنا ومقيما.

وأضافت "نزاهة": "وفقا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير".

وأكملت:"جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء"، داعية إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من أجل حماية المال العام والحفاظ عليه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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