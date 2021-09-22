السعودية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة للسياحة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية السعودية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة، كما تم بشكل آلي التجديد للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021.



وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة".

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