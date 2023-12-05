السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى ثلاث دول عربية

الوكيل الاخباري- أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى العراق والسودان وسوريا، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية فيها.

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ووضعت قائمة الإرشادات الوقائية وتنبيهات السفر، إلى العراق وسوريا والسودان، ضمن قائمة من 24 دولة ذات "تقييم أصفر"، ينصح بعدم السفر إليها، بسبب "الأمراض المعدية المنتشرة داخلها" و"نظرا لمستوى الخدمات الصحية" فيها.



وأشارت إلى أن "الكوليرا وحمى القرم ـ الكونغو، من بين الأمراض المعدية النشطة في العراق"، إضافة إلى الحصبة وكوفيد 19، كأمراض "متكررة الرصد" بالبلاد.