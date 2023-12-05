الثلاثاء 05-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قنص جنديين صهيونيين شرق خانيونس ببندقية الغول القسامية

حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين في مثلث الطيحات

الكرملين: بوتين سيجري مباحثات مع رئيسي في موسكو يوم 7 ديسمبر

للمرة الثانية خلال اليوم .. القسام تقصف بئر السبع المحتلة مجدداً

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى ثلاث دول عربية

الخصاونة: دراسة مشاريع مشتركة مع الإمارات لتدوير المياه والطاقة

سرايا القدس تستهدف دبابتين بحي الشجاعية

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم

الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال يطلب من السكان التوجه إلى مناطق ثم يقصفها

عاجل

القوات المسلحة: مقتل ثلاثة مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الثلاثاء، 05-12-2023 12:19 م

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى ثلاث دول عربية

2021-05-16T000000Z_344531773_RC2ZGN9FBV9M_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-OPENING-SAUDI


الوكيل الاخباري- أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى العراق والسودان وسوريا، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية فيها.

اضافة اعلان

 

ووضعت قائمة الإرشادات الوقائية وتنبيهات السفر، إلى العراق وسوريا والسودان، ضمن قائمة من 24 دولة ذات "تقييم أصفر"، ينصح بعدم السفر إليها، بسبب "الأمراض المعدية المنتشرة داخلها" و"نظرا لمستوى الخدمات الصحية" فيها.

وأشارت إلى  أن "الكوليرا وحمى  القرم ـ الكونغو، من بين الأمراض المعدية النشطة في العراق"، إضافة إلى الحصبة وكوفيد 19، كأمراض "متكررة الرصد" بالبلاد. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين في مثلث الطيحات

تنزيل (1)

نائب روسي: بحر آزوف سيصبح بحرا داخليا حصريا لروسيا

399544

الكرملين: بوتين سيجري مباحثات مع رئيسي في موسكو يوم 7 ديسمبر

200254

الدفاع الروسية تتسلم كل منظومات "بانتسير" قبل الموعد المحدد لطلبية الدفاع لهذا العام

1220233155545311244109

زلزال بقوة 5.6 درجة في خليج عدن

0000

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية

أخبار متعلقة
main_image656d065b15d14

فصائل عراقية تستهدف قاعدتين أميركيتين بسوريا والعراق

c31b227d-c4d8-46da-ab7a-2f7a8b2df12a

السعودية وقطر تؤكدان أهمية استمرار التنسيق بينهما

ز

فيديو - المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

111111

مع تفشي المرض التنفسي .. مطالبات بفرض حظر سفر بين امريكا والصين

image (12)

البنتاغون: 74 هجومًا تعرضت لها قواتنا بالعراق وسوريا منذ 7 أكتوبر

d

البنتاغون: لم نتعرض لهجمات بسوريا والعراق منذ بدء هدنة غزة