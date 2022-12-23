السعودية.. سيول جارفة في مكة المكرمة - فيديو

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، سيولا جارفة أغرقت مناطق المدينة وجرفت السيارات في الشوارع.
ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من غرق محافظة جدة بمياه الأمطار، حيث شهد العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات لهذه الأجواء المناخية.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مكة، حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعد أن جرفتها السيول القوية.
وتاليا الفيديوهات:
سيول مكة اشوه انها ما طولت كان علوم pic.twitter.com/KtLz4bKnGY— Rashid_Almethen (@rashidalmethen) December 23, 2022
سيول مكة وجده وغيرها .— محمد عبدالله العامري (@buabdall2) December 23, 2022
اين انتم يا زراعة وبلديات من استغلالها بدلا من هدرها وعدم التصريف لها داخل المدينة وما تؤدي اليه من كوارث وخسائر مادية وبشرية
الادارة الوزارية المركزية تحتاج تواجد اكثر ودراسة ووضع حلول وعدم الاعتماد على الفروع فالبعض لا يتنبه او عاجز عن وضع حلول والرفع بها pic.twitter.com/dsKx4RfqcY