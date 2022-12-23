السعودية.. سيول جارفة في مكة المكرمة - فيديو

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، سيولا جارفة أغرقت مناطق المدينة وجرفت السيارات في الشوارع.

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ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من غرق محافظة جدة بمياه الأمطار، حيث شهد العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات لهذه الأجواء المناخية.



وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مكة، حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعد أن جرفتها السيول القوية.

وتاليا الفيديوهات:



اين انتم يا زراعة وبلديات من استغلالها بدلا من هدرها وعدم التصريف لها داخل المدينة وما تؤدي اليه من كوارث وخسائر مادية وبشرية

الادارة الوزارية المركزية تحتاج تواجد اكثر ودراسة ووضع حلول وعدم الاعتماد على الفروع فالبعض لا يتنبه او عاجز عن وضع حلول والرفع بها سيول مكة وجده وغيرها .اين انتم يا زراعة وبلديات من استغلالها بدلا من هدرها وعدم التصريف لها داخل المدينة وما تؤدي اليه من كوارث وخسائر مادية وبشريةالادارة الوزارية المركزية تحتاج تواجد اكثر ودراسة ووضع حلول وعدم الاعتماد على الفروع فالبعض لا يتنبه او عاجز عن وضع حلول والرفع بها pic.twitter.com/dsKx4RfqcY December 23, 2022

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