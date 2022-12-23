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الجمعة، 23-12-2022 05:39 م

السعودية.. سيول جارفة في مكة المكرمة - فيديو

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الوكيل الإخباري - شهدت منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، سيولا جارفة أغرقت مناطق المدينة وجرفت السيارات في الشوارع.

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ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من غرق محافظة جدة بمياه الأمطار، حيث شهد العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات لهذه الأجواء المناخية.


وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مكة، حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعد أن جرفتها السيول القوية.

 

وتاليا الفيديوهات:

 

 

 

 




 

 


 

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