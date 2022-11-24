السعودية: طوارئ وتعطيل للدراسة بسبب الأمطار

الوكيل الإخباري - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص اليوم الخميس، جراء هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة.

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كما أعلنت جامعتا جدة والملك عبد العزيز تعليق الدراسة، وقالتا في بيان "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة اليوم الخميس وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة.



وبدوره أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تأجيل إقلاع بعض الرحلات.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لهطول الأمطار وجريان السيول في الأودية والشعاب، كما تداول آخرون صور رجال الدفاع المدني السعودي وهم يستعدون للاستجابة لأي بلاغات.



من جانبه، حذر المركز السعودي للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، تشمل مركز الشعيبة والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (واس).



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