السعودية : يعتبر تصريح دخول المعتمر من خارج البلاد لاغياً في هذه الحالة !

الوكيل الإخباري-أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية ، أنه يتم الغاء تصريح الدخول للمعتمرين القادمين من خارج السعودية في حال عدم دخول المعتمر البلاد قبل 6 ساعات كحد أقصى من موعد حجزه للتصريح .
حيث أجابت عبر تويتر ، هل يتم إلغاء تصريح المعتمر إذا لم يتمكن من الدخول إلى المملكة؟
" في حال لم يتم الدخول للمملكة السعودية قبل 6 ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة يتم الغاء التصريح تلقائيا "
#سؤال_العمرة— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) March 30, 2022
هل يتم إلغاء تصريح المعتمر إذا لم يتمكن من الدخول إلى المملكة؟
#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/GL9EV8RR1a