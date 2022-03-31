الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 11:58 ص

السعودية : يعتبر تصريح دخول المعتمر من خارج البلاد لاغياً في هذه الحالة !

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الوكيل الإخباري-أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية ، أنه يتم الغاء تصريح الدخول للمعتمرين القادمين من خارج السعودية في حال عدم دخول المعتمر البلاد قبل 6 ساعات كحد أقصى من موعد حجزه للتصريح .

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حيث أجابت عبر تويتر ، هل يتم إلغاء تصريح المعتمر إذا لم يتمكن من الدخول إلى المملكة؟

" في حال لم يتم الدخول للمملكة السعودية قبل 6 ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة يتم الغاء التصريح تلقائيا "

 




 

 


 

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