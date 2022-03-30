السعودية تجري تحديثاً على آلية التسجيل للمعتمرين من خارج المملكة ..تفاصيل

الوكيل الإخباري-منحت وزارة الحج والعمرة زائري السعودية الذين يحملون تأشيرات سارية إمكانية التسجيل في تطبيق اعتمرنا وإصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة قبل دخول البلاد.

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جاء ذاك في التحديث الأخير لتطبيق اعتمرنا، الذي أوضحت من خلاله الوزارة إمكانية زوار المملكة السعودية التسجيل فيه والحصول على التصاريح التي يريدونها قبل وصولهم وبعده أيضا. وسيتمكن الزوار الراغبون في الحصول على التصاريح من التسجيل في تطبيق اعتمرنا من خلال أيقونة (زائر) التي يدخلون من خلالها رقم التأشيرة الصادرة لهم ورقم جواز السفر وبيانات الجنسية وتاريخ الميلاد ورمز الدولة بحيث يستطيعون بعد ذلك إصدار التصاريح التي يحتاجونها لأداء مناسكهم وعباداتهم.



عكاظ

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