السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بقاتل زوجته الحامل

الوكيل الإخباري - نفذت السلطات السعودية، حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة، بعد أن أقدم على طعن زوجته الحامل بسكين في بطنها مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها في محافظة عنيزة.

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وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس : "أقدم عبدالله بن زبن بن موسم المطيري -سعودي الجنسية- على قتل زوجته، ختام محمد البصيري -سورية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات متفرقة في جسدها مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها".



وأضافت: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني أمس الثلاثاء بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم".

البيان