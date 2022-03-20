وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية

الوكيل الإخباري-دان مجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الاعتداءات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية.

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وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان اليوم الأحد ، أنها " تلقت باستنكار شديد وإدانة مطلقة، أنباء الاعتداءات الخطيرة التي قامت بها المليشيا الحوثية الإرهابية، ومحاولاتها بصورة متعمدة وممنهجة استهداف المدنيين الآمنين وبعض الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة مفخخة، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية - بفضل الله - من اعتراضها وتدميرها" .



و جاء في البيان "أن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية والممارسات العدائية التي تمثل جرائم حرب تستوجب المحاسبة عليها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا في تجاوزاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود الإنسانية والأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود والمبادرات العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، فإنها تؤكد دعوتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها" وجددت الامانة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

بترا