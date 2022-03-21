السعودية تخلي مسؤوليتها من أي نقص بإمدادات البترول للأسواق العالمية

الوكيل الاخباري - أخلت السعودية مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية بسبب الاستهداف المستمر لمنشآتها النفطية من جانب الحوثيين في اليمن، حسبما صرح مصدر مسؤول في الخارجية السعودية الإثنين. اضافة اعلان





وقال المصدر: "المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وأضاف المسؤول قائلا إن بلاده تؤكد على أهمية أن "يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرارها بتزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية"، وفقا لـ"واس".



ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بـ"مسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد المليشيات الحوثية الإرهابية"، وفقا للمصدر.



وأشار المصدر إلى ضرورة ردع الحوثيين عن هجماتهم "التخريبية" التي تؤثر على إمدادات الطاقة في ظل الظروف التي تشهدها أسواق الطاقة حاليا، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.



يذكر أن الرياض ترفض حتى اللحظة تلبية الطلب الأمريكي والأوروبي بزيادة حصتها من إنتاج النفط لتساهم في تخفيض سعر برميل النفط الخام حول العالم.

CNN العربية