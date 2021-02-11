الخميس 11-02-2021
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الخميس، 11-02-2021 04:15 م

السلطات الإسبانية تضبط 1.6 طن من الكوكايين في الأندلس

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الوكيل الاخباري - أعنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الخميس، عن ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في مقاطعة ولبة (منطقة الأندلس ذات الحكم الذاتي).

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وجاء في بيان الشرطة الوطنية الإسبانية: "عثر أفراد الشرطة على مخدرات في بالات من الخيش وأكياس في حقائب رياضية بمرآب للسيارات، وتم القبض على الرجل المسؤول عن حيازتها".

أعنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الخميس، عن ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في مقاطعة ولبة (منطقة الأندلس ذات الحكم الذاتي).


وجاء في بيان الشرطة الوطنية الإسبانية: "عثر أفراد الشرطة على مخدرات في بالات من الخيش وأكياس في حقائب رياضية بمرآب للسيارات، وتم القبض على الرجل المسؤول عن حيازتها".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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