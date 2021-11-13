السلطات الفيدرالية الأمريكية تغرم مسافرين بحوالي ربع مليون دولار

الوكيل الإخباري - فرضت السلطات الفيدرالية الأمريكية، غرامات مالية على 10 مسافرين بلغت حوالي ربع مليون دولار، بسبب الصراخ والبصق والدفع وتوجيه اللكمات على متن الرحلات التجارية.

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ويبلغ إجمالي غرامات إدارة الطيران الفيدرالية 225 ألفا و287 دولارا، وهو ثاني أكبر إعلان عن غرامات للمسافرين المشاغبين منذ أن طبقت الوكالة سياسة عدم التسامح في وقت سابق من هذا العام.



واقترح المسؤولون غرامات تزيد قيمتها عن 1.45 مليون دولار على الركاب المتهمين بهذه التصرفات.



وقامت إدارة الطيران الفيدرالية بتغريم أحد ركاب شركة "Southwest Airlines" بأكثر من 26 ألف دولار بسبب لكمه مضيف طيران في رحلة يوم 5 مايو، التي "تطلبت رعاية طبية" لاحقا.



وأبلغت أطقم الرحلات عن 5.114 حادث ركاب جامح منذ بداية هذا العام. وتظهر بيانات إدارة الطيران الفيدرالية أن أكثر من 70٪ من الحوادث قد وقعت بسبب أقنعة الوجه.



وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنه تم إحالة 37 من أخطر القضايا إلى النيابة العامة الفيدرالية، حيث لا تملك الإدارة السلطة لرفع قضايا جنائية، فقط لتقييم الغرامات المدنية التي تصل إلى 37 ألف دولار.

روسيا اليوم