الجمعة 05-11-2021
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الجمعة، 05-11-2021 01:28 م

ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ المكسيك

المكسيك


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية، اليوم الجمعة، ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ البلاد، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار.

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تم ضبط 118 كيلوغراما من من معجون الفنتانيل الذي يعتبر أقوى 50 مرة من الهيروين، كما تم خلال العملية اعتقال أحد قادة عصابة المخدرات، الملقب بـ"المهندس".


وقال الجيش المكسيكي إن المختبر الذي تم ضبطه يوم 28 أكتوبر الماضي في مدينة كولياكان الشمالية صنع على الأرجح حوالي 70 مليون حبة من حبوب الفنتانيل الزرقاء كل شهر، لعصابة "سينالوا".


وأصدرت السلطات المكسيكية أمرا باحتجاز زعيم العصابة المشتبه به وأربعة من شركائه، وهم بانتظار المحاكمة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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