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الخميس، 18-05-2023 03:44 م

السودان: أنباء عن قصف منزل دقلو بالعاصمة ولجنة الأطباء تكشف عدد القتلى

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في السودان، الخميس، بتجدد الاشتباكات جنوب الخرطوم، مشيرا إلى أنباء عن قصف منزل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في منطقة جبره في العاصمة.

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وأشار، إلى أن طائرات القوات المسلحة السودانية، قصفت مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم، فيما ردت عليها المضادات الأرضية.


من جهة أخرى، قدرت لجنة أطباء السودان أن يكون عدد القتلى في ولاية غرب دارفور قد ارتفع ليصل إلى 500، منذ اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل الماضي.

وقال الدكتور علاء الدين نقد عضو لجنة الأطباء المركزية في السودان بحديث صحفي، إن اللجنة أحصت 150 قتيلا غرب دارفور، ولكن نظرا لانقطاع الاتصالات مع المصادر الصحية والأطباء على الأرض في غرب دارفور فإن إحصاء سلطات الولاية والتي قدرت إجمالي عدد القتلى بـ 500 شخص، هو الأقرب للدقة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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