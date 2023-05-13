"أطباء السودان": مقتل 530 مدنيا منذ بدء الاشتباكات

الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة أطباء السودان، السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات من المدنيين إلى 530 شخصا منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.



وذكرت النقابة (غير حكومية) في بيان، أن "العدد الكلي للقتلى 530، والمجموع الكلي للإصابات 2948".



وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية، الجمعة، سجلت 524 قتيلا و2872 مصابا بين المدنيين.



وأضافت النقابة أن "59 مستشفى توقف بسبب الاشتباكات، و17 مستشفى تعرض للقصف، و20 مستشفى تعرض للإخلاء القسري".

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