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الإثنين، 15-05-2023 12:48 م

البرهان ينهي خدمة عدة سفراء بوزارة الخارجية السودانية

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إنهاء خدمة عدة سفراء بوزارة الخارجية السودانية.

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وقال بيان للناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن البرهان قرر "إنهاء خدمة السفير عبد المنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية".

وأضاف البيان أن البرهان وجه "وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ".

وأمس الأحد، أصدر البرهان قرارا قضى بإعفاء حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.

وجاء في بيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي: "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارًا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".

كما نص القرار على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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