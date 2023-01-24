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الثلاثاء، 24-01-2023 09:06 ص

السودان.. البرهان ينسحب من الوساطة بين الأطراف المدنية

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الوكيل الاخباري- انسحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من الوساطة بين الأطراف المدنية التي تسعى لتوقيع اتفاق إطاري.

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جاء ذلك في اجتماع للبرهان، يوم الاثنين، مع "الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية"، أبرز الكتل الرافضة للاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي.

وقرر البرهان الانسحاب بعد تمسك كل طرف بموقفه بشأن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين قوى المجلس المركزي وقوى مدنية أخرى مع قادة الجيش السوداني كخطوة أولى نحو حل الأزمة السياسية في السودان بينما رفضته الكتله الديمقراطية.

إلى ذلك أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"الإيقاد" استئناف ورش العمل بمناقشة ملف سلام جوبا وصولا لخارطة طريق تنهي الأزمة السياسية التي طال أمدها في السودان.

وأكدت في تغريدة لها أن الهدف من الخطوة هو التوصل إلى طرق عملية لتنفيذ وإحياء اتفاقية جوبا لا تقويضها، ودعت للمشاركة الواسعة في الورشة لترجمة السلام لواقع حقيقي. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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