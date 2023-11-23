الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

هيئة المعابر في غزة : اجلاء 335 شخصاً بينهم أردني عبر معبر رفح اليوم الخميس

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

سعر غرام الذهب 21 يسجل 40.6 دينارا والليرة الإنجليزية تبلغ 330 دينارا اليوم في الاردن

أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي المنعقد بتاريخ 8-11-2023

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في القدس

صحة غزة: 200 جريح والأطباء محاصرون بالمستشفى الإندونيسي

عاجل

15 شهيدًا بغارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في خان يونس

الخميس، 23-11-2023 08:36 ص

السودان.. رئيس مجلس السيادة الانتقالي ينهي مهام 4 وزراء و6 ولاة

655e85654c59b707a0092638


الوكيل الإخباري- أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء والقاضي بإنهاء تكليف 4 وزراء.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن البرهان قرر إنها تكليف كل من وزير الداخلية، فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، ووزير العدل محمد سعيد الحلو، ووزيرة الصناعة بتول عباس عوض، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس.

كما أصدر أمرا بتعيين كل من اللواء شرطة م خليل باشا سايرين أمرقيل على رأس وزارة الداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير وزيرا للعدل، ومحاسن علي يعقوب  وزيرة للصناعة، وأسامة حسن محمد أحمد، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي أيضا قرارا بإنهاء تكليف 6 ولاة وهم، عوض الله العاقب والي الجزيرة، خوجلي حمد عبد الله والي كسلا، الباقر أحمد علي والي الولاية الشمالية، معتصم عبد السلام عوض عبد السلام والي غرب كردفان، سعد آدم بابكر ولاية وسط دارفور، وحامد محمد التجاني هنو والي جنوب دارفور.


وأمر بتعيين كل من الطاهر إبراهيم الخير الحسن واليا لولاية الجزيرة، ومحمد موسي عبد الرحمن يونس واليا لولاية كسلا، وعوض الله محمد واليا للولاية الشمالية، وعصام الدين هارون أحمد محمد واليا لولاية غرب كردفان.

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

كوريا الشمالية تعلن بدء قمرها الصناعي بتصوير قاعدة جوية أمريكية في اليوم الأول

655e95864236041d2c5edcd6

النرويج لا تستبعد إغلاق الحدود مع روسيا

Screen-Shot-2023-11-22-at-10.22.27-PM

FBI: الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملا إرهابيا

2022-07-08T163807Z_1136154072_RC2S7V9CCE8A_RTRMADP_3_USA-ABORTION-BIDEN

بايدن: مليشيات تابعة لإيران استهدفتنا بالعراق وسوريا

423272

بايدن يؤكد لنتنياهو ضرورة التهدئة على الحدود مع لبنان والضفة الغربية

54555

واشنطن تعلن إسقاط مسيرات انطلقت من اليمن

أخبار متعلقة
1

تعيين جزائري مبعوثا شخصيا لغوتيرش إلى السودان

1

زلزال قوي يضرب دولة عربية

1

السودان .. تدمير جسر رئيسي على نهر النيل بين الخرطوم بحري وأم درمان

44

وفاة 122 شخصاً في السودان بسبب الكوليرا وحمى الضنك