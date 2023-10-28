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السبت، 28-10-2023 03:59 م

وفاة 122 شخصاً في السودان بسبب الكوليرا وحمى الضنك

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، وفاة 122 شخصا في السودان نتيجة الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك في الفترة بين 15 يوليو و27 تشرين أكتوبر.

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وأفاد تقرير الوزارة عن وفاة 49 شخصا في السودان، بينهم 33 في ولاية القضارف شرق السودان ، نتيجة الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيلها 3316 إصابة بالمرض بينها 2152 حالة في القضارف.


كما توفي 73 شخصا، بحسب تقرير الوزارة، نتيجة الاصابة بالكوليرا، معظمهم في القضارف والخرطوم، فيما سجل عدد الإصابات 1059 حالة في ولايات القضارف والخرطوم وجنوب كردفان والجزيرة.


 




 

 


 

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