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الإثنين، 17-07-2023 12:19 ص

السودان.. 5 قتلى و17 مصابا في قصف على أم درمان

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الوكيل الاخباري - قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 17، في قصف جديد طال منطقة أمبدة بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، الأحد.

وقال شهود عيان إن القصف استهدف مناطق سكنية مأهولة، مما أدى إلى دمار واسع في عدد من البيوت والمنشآت.

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وتكثفت خلال الأيام العشر الماضية عمليات القصف الجوي والأرضي في عدد من مناطق العاصمة، خصوصا الأحياء الجنوبية والغربية من مدينتي الخرطوم وأم درمان، مما أدى إلى سقوط أكثر من 60 قتيلا من بينهم 9 من أسرة واحدة، بحسب بيانات مجمعة صادرة عن لجان حقوقية وشبابية في أحياء مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

 




 

 


 

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