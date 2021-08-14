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السبت، 14-08-2021 11:24 ص

السيسي: النمو السكاني الذي فوق طاقة البلد قد يؤدي إلى تدميرها

مصر


الوكيل الإخباري - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية والواقع الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي ترجمة للتطوير في الواقع".

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وأضاف السيسي:" الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالي 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكاني اللي فوق طاقة البلد يؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدي إلى تدمير الدولة في 2011".


وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمدينة بدر: "صورة العشوائيات عبارة عن دولة لم تقدر أن تلبي متطلبات النمو السكاني الموجود فيها في الآخر المواطن اللي عايش في شقة في العشوائيات ممكن يدفع 100 و150 جنيه بالكتير في المكان ده الموضوع مش كده خالص.. الدولة لم تقدر أن تسيطر على حالها في طرق وإسكان وكل شيء وفي تعليم وفي صحة و أي مرفق أو قطاع عايزين تتكلموا فيه".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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