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السيسي : غدر الإرهابيين لن ينال من عزيمتنا

السبت، 07-05-2022 09:21 م

السيسي : غدر الإرهابيين لن ينال من عزيمتنا

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار المصريين وقواتهم المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

وأضاف السيسي، معلقا على الحادث الإرهابي في سيناء، قائلا:" مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبو نداء وطنهم بكل شجاعة وتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وتابع في تدوينة على "تويتر"، قائلا:" أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال إقتلاع جذور الإرهاب".

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