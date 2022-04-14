الخميس 14-04-2022
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الخميس، 14-04-2022 11:44 ص

مصر .. قراران جديدان بتخصيص أراضي لاقامة مشروعات تنموية

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الوكيل الإخباري-أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 126 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق وغرب النيل لصالح محافظة المنيا، لاستخدامهما في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

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كما أصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم 127 لسنة 2022 بتخصيص 165 ألفا و337 فدانا (يستزرع منها مساحة 109 آلاف فدان) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.


نشرت الجريدة الرسمية القرارين في عددها الصادر اليوم الخميس.

 

اليوم السابع

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