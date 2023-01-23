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الإثنين، 23-01-2023 03:42 م

السيسي لضابط شرطة: لو تمكنوا منا لذبحونا

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تكريمه ضابط شرطة مصري مبتور اليدين، إن الأشرار لو تمكنوا منا لذبحونا.

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وأوضح خلال حضوره احتفالية عيد الشرطة الـ71، أن هؤلاء الأشرار لو قدروا علينا كانوا ذبحونا، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الإرهاب بنسبة تقارب الـ100%.


وتابع الرئيس المصري: "مش عايزين ننسى الأيام الصعبة اللي عدت"، موجها الشكر لجميع أفراد الشرطة والجيش المصريين الذي ضحوا بحياتهم في العمليات ضد الإرهابيين.


وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في وقت سابق أن ما تحقق خلال العشرة سنوات الماضية أمر عظيم للغاية.


وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق نجاحات عدة، وقريبا سيتم الإعلان على انقضاء موجة الإرهاب التي عانتها مصر طيلة 10 سنوات، مشيرا إلى ما وصفه بالنجاح التدريجي في مواجهة الإرهاب.


وقضت مصر على نسبة كبيرة من الإرهاب المتواجد في الدولة بعد عام 2011، حيث عانت مصر من موجة كبيرة بداية من عام 2013، وقامت بإطلاق حملة كبيرة للقضاء على الإرهاب خاصة في شبه جزيرة سيناء منذ عام 2018 أطلقت عليها اسم العملية الشاملة. ( RT

 




 

 


 

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