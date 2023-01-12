الخميس 12-01-2023
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الخميس، 12-01-2023 11:13 ص

العراق.. الإعدام بحق إرهابي فجر سيارة مفخخة في الأنبار

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات مدينة الرصافة العراقية، حكما بالإعدام بحق مجرم ارهابي بشأن جريمة تفجير سيارة مفخخة ضد القوات الأمنية في محافظة الأنبار.

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وذكر مجلس القضاء الأعلى أن "الارهابي ألقي القبض عليه بعد تنفيذه لعملية تفجير السيارة المفخخة على القوات الأمنية والتي أدت إلى اصابة عدد منهم".


وأوضح أن "الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول التفخيخ مع عصابات داعش الإرهابية"، مبينا أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية 1/ 3/ 5/ 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

 

RT

 




 

 


 

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