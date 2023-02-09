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الخميس، 09-02-2023 04:50 م

السيسي: مصر تحتاج 100 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتاج لاستثمارات بـ100 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد فجوتها الدولارية البالغة 30 مليار دولار.

وأكد السيسي خلال كلمته أثناء افتتاح أحد خطوط إنتاج مصنع "سايلو فوودز" التابع للجيش المصري أن بلاده تعمل على تشجيع الاستثمار الخارجي عبر الرخصة الذهبية.

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وأوضح السيسي، أن شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص في البلاد.


وأضاف أن شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في البلاد تقوم بسداد التزاماتها تجاه الدولة ولا تحصل على مزايا تفضيلية عن القطاع الخاص كما يعتقد البعض.


وخلال الافتتاح الرئاسي لتوسعات "سايلو فوودز" قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن مخزون بلاده من القمح يكفي الاحتياجات حتى 4.5 شهر، فيما يكفي مخزون السكر بالبلد التي تغطي 91% من احتياجاتها محلياً لمدة 3.5 شهر.


وأضاف المصيلحي أن مخزون الزيت يكفي احتياجات بلاده حتى 4.9 شهر، وأن مخزون الأرز يكفي حتى 3 أشهر، مشدداً على أن مصر شهدت أزمة في توافر الأرز خلال النصف الثاني من 2022، وتم التغلب عليها عبر توفير المعكرونة كبديل في الأسواق بالتعاون مع "سايلو فودز" التي ضخت نحو 20 ألف طن معكرونة في الأسواق خلال الأشهر الماضية.

 

RT

 




 

 


 

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