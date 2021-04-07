السيسي يتحدث عن استخدام القوة لمواجهة أزمة المياه

الوكيل الاخباري - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ليست قوة عسكرية فقط .

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وأضاف الرئيس المصري خلال افتتاح مجمع الوثائق والخدمات : "لكن القوة الاقتصادية والثقافية والفكرية والمعنوية ده كله إعداد، الدولة مش قدرة عسكرية بس، دا قدرات متكاملة وبيسموها قوة الدولة الشاملة" .

دعا الرئيس المصري المواطنين بالحفاظ على كل نقطة مياه، قائلا: "اللي حصل في 2011.. كان أول مدخل للتحدى .. طب وبعدين.. أرمي مخالفات في ترعة سواء كانت مبطنة أو غير مبطنة.. مش بتقول أنك بتحبها وتخاف عليها.. أنت تقدر تحافظ على المياه لوحدك.. ولو كل واحد عمل كده هنقدر نحافظ على المياه.. لازم نخلي بالنا من كل نقطة مياه موجودة عندنا".

المصدر - روسيا اليوم