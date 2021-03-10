السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن المصري

الوكيل الاخباري - أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره واحترامه لدول الخليج على وقوفهم بجانب مصر، مؤكدا أن أمن الخليج مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.

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وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد.. " نقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للأشقاء في الخليج لوقوفهم بجانب مصر في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها في العصر الحديث".



وجدد الرئيس السيسي تأكيده بلاده أن أمن الخليج مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري ...وقال إن هذا هو منهج واستراتيجية وليست عبارات نرددها.

المصدر - البيان



