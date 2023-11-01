"الصاروخ الشبح".. مفاجأة جديدة بانتظار القوات الأوكرانية

الوكيل الإخباري - نشر الإعلام الغربي مقالات تفيد بأن الروس يطورون صاروخا جديدا، لاستخدامه من مروحيات "كا- 52 " و"مي- 28" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

اضافة اعلان



وأعربت مجلة "فوربس" عن قلقها بشأن صاروخ "إزديلي – 305" الفائق الدقة، واعتبرت أنه "السبب الرئيسي" لإحباط الهجوم المضاد الأوكراني.



وقال الخبراء الروس في مكتب " كولومينسكي" للتصاميم الثقيلة، الشهير بتصميمه لصواريخ "إسكندر" التكتيكية، إن "إزديلي – 305" هو صاروخ خفيف موجّه متعدد الأهداف.



فما هي مواصفات هذا الصاروخ؟، مع العلم أن غالبيتها لا تزال سرية.



أولا - مداه 14.5 كيلومتر، ما يسمح لطواقم المروحيات إصابة الأهداف دون أن تدخل منطقة الدفاعات الجوية المعادية.



ثانيا - هو صاروخ موجه، ويعني ذلك أن طاقم المروحية يصاحبه بصريا حتى وصوله إلى الهدف. لذلك وصفه الخبراء الأجانب بأنه أصبح أكثر الصواريخ الخفيفة "جو – جو" فاعلية.



وأهم ميزات الصاروخ، هي "رأسه البصرية الموجهة ذاتيا"، حيث يمكن استخدامه في نظاميْن مختلفين. ففي النظام الأول يتم التقاط الهدف قبل إطلاقه، وبإمكان المروحية تغيير مسارها بعد إطلاقه مباشرة. أما في النظام الثاني، يمكن إطلاق الصاروخ بدون التقاط مسبق للهدف. ويحلق الصاروخ أولا نحو الهدف اعتمادا على الملاحة المستمرة مع إدخال تعديلات بواسطة الملاحة الفضائية. مع ذلك فإن الصور التي تلتقطها رأس الصاروخ تعود إلى المروحية حيث يختار الطيار الهدف المطلوب.



يذكر أن طول الصاروخ 1.495 متر، قطره 200 ملم، وزنه عند الإطلاق 105 كلغ، سرعة الصاروخ حتى 230 متر/ ثانية، وزن رأسه القتالية الشديدة الانفجار 25 كلغ.

RT