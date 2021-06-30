الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 08:10 ص

' الصحة العالمية' تعلن انتصار الصين على الملاريا

ملاريا


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، الصين دولة خالية من مرض الملاريا، مهنئة إياها بهذا النجاح الذي وصفته بالمأثرة الرائعة.

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وقالت في بيان: "بعد جهود استمرت 70 عاما حصلت الصين من منظمة الصحة العالمية على شهادة تؤكد أنها خالية من الملاريا، الأمر الذي يعد مأثرة رائعة لبلاد أبلغت سنويا في الأربعينيات من القرن الـ20 بتسجيل 30 ألف إصابة بهذا المرض".


وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس: "نهنئ اليوم شعب الصين بتخلص البلاد عن الملاريا. هذا النجاح تم اكتسابه بثمن عمل كبير وتحقق بعد عقود من الإجراءات المستهدفة والممنهجة".


وشدد تيدروس على أن الصين "تنضم إلى عدد متزايد من الدول التي تظهر للعالم أن المستقبل الخالي من الملاريا هدف واقعي".  


وأشارت المنظمة إلى أن الصين أصبحت بالتالي أول دولة في غرب منطقة المحيط الهادئ تحصل على مثل هذه الشهادة منذ 30 عاما".


ويتطلب الحصول على هذه الشهادة عرض أدلة تؤكد عدم رصد أي سلسلة محلية لانتقال المرض في كافة أراضي البلاد على مدار 3 سنوات متتالية.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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