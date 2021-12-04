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السبت، 04-12-2021 11:27 م

الصين تدعو الحكومة الألمانية الجديدة لتجنب المواجهة

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الوكيل الاخباري - دعت السفارة الصينية في برلين الحكومة الألمانية الجديدة "لبناء الجسور عوضا عن الجدران" في العلاقات بين البلدين.

وكتبت السفارة الصينية على موقعها: "البعض يركز أكثر فأكثر على الخلافات والاختلافات في العلاقات الصينية الأوروبية والصينية الألمانية".

وأضافت: "مع تشكيل الحكومة الفدرالية الألمانية الجديدة، نحن على استعداد للتواصل، وتطوير مصالحنا المشتركة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمزايا المتبادلة".

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