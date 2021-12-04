الصين تدعو الحكومة الألمانية الجديدة لتجنب المواجهة

الوكيل الاخباري - دعت السفارة الصينية في برلين الحكومة الألمانية الجديدة "لبناء الجسور عوضا عن الجدران" في العلاقات بين البلدين.
وكتبت السفارة الصينية على موقعها: "البعض يركز أكثر فأكثر على الخلافات والاختلافات في العلاقات الصينية الأوروبية والصينية الألمانية".
وأضافت: "مع تشكيل الحكومة الفدرالية الألمانية الجديدة، نحن على استعداد للتواصل، وتطوير مصالحنا المشتركة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمزايا المتبادلة".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة