الصين تدعو الحكومة الألمانية الجديدة لتجنب المواجهة

الوكيل الاخباري - دعت السفارة الصينية في برلين الحكومة الألمانية الجديدة "لبناء الجسور عوضا عن الجدران" في العلاقات بين البلدين.



وكتبت السفارة الصينية على موقعها: "البعض يركز أكثر فأكثر على الخلافات والاختلافات في العلاقات الصينية الأوروبية والصينية الألمانية".



وأضافت: "مع تشكيل الحكومة الفدرالية الألمانية الجديدة، نحن على استعداد للتواصل، وتطوير مصالحنا المشتركة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمزايا المتبادلة".

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