الصين تسهل إجراءات التأشيرة للروس

الوكيل الإخباري - سهلت الصين إجراءات تأشيرتها للروس، حيث أعفت المتقدمين للحصول على تأشيرات فردية والتأشيرات متعددة الزيارات من إجراء أخذ البصمات، فيما تعفي في إجراء متبادل السياح من التأشيرة.



وأفادت السفارة الصينية في روسيا، بأنه في الفترة من 9 أغسطس وحتى 31 ديسمبر 2023 سيتم إعفاء المتقدمين الروس من هذا المطلب.

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وأشارت إلى الإعفاء يطبق على التأشيرات من الفئات التالية: رجال أعمال (M) وسياح (L) والأسرة (Q2) وأغراض العبور (G) والتأشيرات لأفراد الطاقم (C).



ومنذ 1 أغسطس الجاري، تم إعفاء المجموعات السياحية من التأشيرة بين البلدين (روسيا والصين)، وبالنسبة للسياح الأفراد والمسافرين الآخرين تم افتتاح مراكز تأشيرات صينية جديدة في موسكو وسان بطرسبورغ لتسهيل حصولهم على التأشيرة الصينية.

RT