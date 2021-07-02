الصين تطلق أول قطار معلق في العالم يعمل بالطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري - أطلقت الصين، أول قطار معلق في العالم يعمل بالطاقة المتجددة النظيفة في مدينة تشنغدو مركز مقاطعة سيشوان جنوب غرب البلاد والتي تعد موطن حيوان الباندا العملاق النادر.

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وتصل سرعة القطار القصوى 80 كم في الساعة، وحمولة 120 راكباً لكل مركبة، وتم طلاء الجزء الخارجي من القطار باللونين الأسود والأبيض، ليبدو كأنه باندا عملاقة، إضافة إلى توفر عربة القطار الزجاجي الشفاف لتوفير تجربة مشاهدة أكثر راحة للسياح والمواطنين.



--(بترا)