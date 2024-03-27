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الأربعاء، 27-03-2024 09:33 ص

الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا لدراسة الغلاف الجوي

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الوكيل الاخباري- أفاد موقع Zhongguo Ribao Wang، بأن الصين أطلقت بنجاح قمرا صناعيا مهمته دراسة الغلاف الجوي للأرض.

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ووفقا للموقع أطلق القمر الصناعي Yunhai-3 02 Star في الساعة 1.51 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء 27 مارس بواسطة نسخة معدلة من صاروخ النقل Long March 6 من مطار تايوان الفضائي في مقاطعة شانشسي.

وأعلن أن القمر الصناعي Yunhai-3 02 Star الذي بنته المجموعة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وصل إلى مداره وسوف يستخدم في دراسة الغلاف الجوي والبحري ومراقبة بيئة الفضاء والوقاية من الكوارث والتجارب العلمية.

أما صاروخ Long March 6 المعدل فيعتبر جيلا جديدا من صواريخ النقل الصينية متوسطة الحجم. يبلغ الطول الإجمالي للصاروخ حوالي 50 مترا، ووزنه حوالي 530 طنا، ويمكنه حمل أكثر من 4.5 طن إلى مدار متزامن مع الشمس ارتفاعه 700 كيلومتر.

يذكر أن هذا هو الإطلاق 514 لصواريخ Long March.


 




 

 


 

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