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الثلاثاء، 09-02-2021 10:29 ص

الصين: حجب شبكة التواصل الاجتماعي 'كلابهاوس'

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الوكيل الاخباري - حجبت الصين شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "كلابهاوس" بعد إجراء مناقشات انتقادية لبكين على تطبيق الدردشة الصوتية.

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ولم يتمكن المستخدمون في الصين من الوصول إلى المنصة، بحسب منظمة "غريت فاير" الثلاثاء، وهي المنظمة التي تتعقب حجب تطبيقات ومواقع الإنترنت الصينية.


وتم حظر التطبيق بعد إجراء نقاش حاد على المنصة حول القضايا السياسية التي تعتبرها بكين شائكة.


وكانت الصين قد حجبت سابقا، مواقع للتواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وتويتر وإنستغرام إلى جانب جوجل والكثير من مواقع الإعلام الخارجية في الصين.
كما تخضع منصات صينية مثل "ويبو" و"ويتشات" للرقابة الشديدة.

 

--(بترا)

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