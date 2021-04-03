الصين:غواصة ذاتية القيادة تحقق رقما قياسيا بالغوص

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين عن نجاح مركبة ذاتية القيادة تحت الماء في عمق المحيط بالكامل، والتي طورتها جامعة هاربين الصينية للهندسة، في الغوص لعمق بلغ 7709 أمتار خلال تجربة حديثة، محققة بذلك رقما قياسيا جديدا للغواصات الصينية ذاتية القيادة.

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و ذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا اخيرا، ان المركبة ذاتية القيادة تحت الماء، والتي تحمل اسم "ووكونغ"، اجرت المرحلة الثالثة من تجربة الغوص بأعماق البحار التابعة لبرنامج البحوث الأساسية في جامعة هاربين للهندسة حول المركبات ذاتية القيادة تحت الماء في عمق المحيط بالكامل، في شهري شباط و اذار الماضيين، وعادت إلى تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين مؤخرا.

وفي آخر عملية غطس لها في 21 آذار الماضي، وصلت الغواصة "ووكونغ" إلى العمق المصمم فوق قاع البحر وأبحرت لمدة ثلاث ساعات و15 دقيقة، حيث التقطت 1543 صورة وقامت بتسجيل مقطع فيديو مدته 144 دقيقة، ووصلت إلى العمق القياسي البالغ 7709 أمتار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الرقم القياسي الذي حققته المركبة الروسية ذاتية القيادة تحت الماء "فيتياز- دي".

وخلال المهمتين السابقتين للغوص في أعماق البحر، وصلت "ووكونغ" إلى عمقي 5016 مترا و 6656 مترا على الترتيب.



وكجزء من خطة الصين الرئيسية لبحوث وتطوير تكنولوجيا ومعدات أعماق البحار، فإن هذا البرنامج يدار بشكل مشترك من قبل كل من المختبر الوطني الرئيسي لتكنولوجيا الروبوتات تحت الماء في جامعة هاربين للهندسة، ومعهد شنيانغ للأتمتة ومعهد علوم المحيطات، التابعين للأكاديمية الصينية للعلوم، والمركز الوطني الصيني للبحار العميقة.

المصدر: بترا