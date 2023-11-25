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السبت، 25-11-2023 09:13 ص

الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إقلاع طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة من مطار "جوكوفسكي" في موسكو إلى مطار العريش المصري، تحمل 15 طنا من أغذية الأطفال والمستلزمات الصحية والشخصية.

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وكتبت الوزارة في صفحتها على "تلغرام": "أرسلت الوزارة دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة تحملها طائرة "إيل-76" بواقع 15 طنا".

وأضافت أن المساعدات تشمل أغذية للأطفال ومستلزمات النظافة الشخصية وأغطية وبطانيات وأكياس نوم.

وتابعت: "أقلعت الطائرة من مطار "جوكوفسكي" في ضواحي موسكو متوجهة إلى مطار العريش المصري، حيث سيتم تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري الذي سينقلها بدوره لسكان قطاع غزة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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