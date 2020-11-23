العراق.. القبض على داعشية وابنها اشتركا بعملية اغتيال مسؤول عراقي

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على "داعشية" وابنها اشتركا بعملية اغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

اضافة اعلان



وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "بعد البحث والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي جريمة اغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء (ام وابنها)".

وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى أن "دوافع الاغتيال ارهابية"، مبينة أن "المرأة وابنها ينتميان لتنظيم داعش".



وأضافت، أن "الملقى القبض عليهما اعترفا من خلال التحقيقات الأولية معهما في تنفيذ جريمتهما النكراء بالاشتراك مع أربعة إرهابيين آخرين".

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





