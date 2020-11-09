تركيا.. توقيف مشتبهين في عملية أمنية ضد داعش

الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 17 شخصا، في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة اسطنبول.



وأكدت وكالة "الأناضول" التركية، أن "فرق شعبة مكافحة الإرهاب، نفذت عملية لالقاء القبض على أشخاص يشتبه بقيامهم بأنشطة باسم داعش، وتواصلهم مع أعضاء التنظيم بسوريا".

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وأفادت الوكالة بأن العملية، التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 17 مشتبها بهم.



وقالت إن "الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين، في 11 منطقة باسطنبول".

المصدر : روسيا اليوم

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