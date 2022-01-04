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الثلاثاء، 04-01-2022 11:58 ص

العراق.. محتجون يغلقون مبنى التربية في ذي قار

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الوكيل الإخباري-أغلق مئات الموظفين العاملين بعقود مؤقتة في التربية بمحافظة ذي قار العراقية، الثلاثاء، مبنى مديرية تربية المحافظة، احتجاجاً على عدم تحويلهم إلى عقود دائمة ومنحهم حقوق قانونية.

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وأغلق المحتجون مبنى مديرية التربية الواقع في مدينة الناصرية (عاصمة ذي قار جنوبي البلاد)، وفق شهود عيان.


وأبلغ الشهود مراسل الأناضول، أن "المتظاهرين طالبوا الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية، بتنفيذ القرار رقم 315 الصادر من الحكومة العراقية عام 2019، المتضمن تحويلهم إلى عقود دائمة، ومنحهم الحقوق والامتيازات".


وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ أكثر من شهر، احتجاجات متواصلة ضد سياسة الحكومة في ملف التوظيف.


وتقول الحكومة العراقية إن موازنة عام 2021 التي أقرت سابقاً، تعاني من عجز مالي بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما دفعها إلى تخفيض النفقات المالية ومنها تقليص الدرجات الوظيفية.

 

الأناضول

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