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السبت، 02-09-2023 09:39 م

العراق.. مسرور بارزاني يصدر بيانا بشأن أحداث كركوك

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الوكيل الاخباري- أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مساء اليوم السبت، بيانا بشأن أعمال العنف التي شهدتها مدينة كركوك شمالي البلاد.

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وقال مسرور بارزاني في بيانه: "نعرب بأشد العبارات عن إدانتنا لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد".

وأضاف بارزاني : "ندعو رئيس الوزراء الاتحادي إلى التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين العراقيين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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