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السبت، 02-09-2023 08:33 م

حظر تجوال في كركوك

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الوكيل الإخباري - فرضت السلطات المحلية في كركوك العراقية، حظر تجوال في جميع أنحاء المحافظة، وسط توجيهات عليا ببسط الأمن ومواجهة الشغب.

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جاء ذلك بعد مظاهرات ومظاهرات مضادة في المحافظة تخللها أعمال شغب، وتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأوضاع في المحافظة العراقية. 


ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، الفرق الأمنية في كركوك ببسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب. 


كما وجه القائد العام للقوات المسلحة، بتنفيذ عمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب بكركوك لغرض تفتيشها.


 




 

 


 

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