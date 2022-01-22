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السبت، 22-01-2022 06:22 م

العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين وإجراءات أمنية حول السجون

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الوكيل الاخباري - قتلت القوات العراقية ثلاثة ارهابيين في سامراء، واتخذت إجراءات احترازية دقيقة حول السجون التي يتواجد فيها إرهابيون.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية وصفتها بالنوعية في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين 180 كم شمال بغداد.

من جانب آخر ذكر مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت؛ أن توجيهات أمنية عليا صدرت لتشديد الحماية الأمنية على السجون التي يتواجد فيها قادة ومعتقلون من عناصر داعش.

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