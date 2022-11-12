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السبت، 12-11-2022 10:44 م

العراق يؤكد موقفه الواضح في دعم القضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، أن موقف العراق واضح وصريح من دعم القضية الفلسطينية.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان اليوم، إن مشاركة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، في قمة جامعة الدول العربية التي عُقدت في الجزائر، وقمة المناخ في شرم الشيخ بالجمهورية المصرية، أثبتت موقف العراق الواضح والصريح في التعبير عن سياسته القائمة على احترام المصالح المشتركة وعلى التزامه بالقضايا الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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